350 человек эвакуировали после атаки БПЛА на Ржев

Атаку украинских БПЛА отразили минувшей ночью во Ржеве Тверской области, повреждены три многоквартирных дома, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев.

"Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках", - написал он в своем канале в "Максе".

Эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. Их временно разместили в местной гостинице. Спецслужбы уже обследовали кровлю и жилые помещения на предмет безопасности. Сейчас жильцам уже разрешили вернуться в свои квартиры.

Глава региона дал распоряжение до Дня Победы провести максимально возможные работы в поврежденных домах.