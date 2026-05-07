Зеленский намерен легализовать на Украине ЧВК

Зеленский заявил о планах легализовать на Украине частные военные компании. По его словам, это позволит боевикам монетизировать боевой опыт и "экспортировать безопасность".

Он отметил, что "ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и других организационных формах". Киевский режим последует этому примеру, а боевики получат "бизнес-возможности", сказал Зеленский. Вполне возможно, что Киев официально перейдет к торговле наемниками, ссылаясь на опыт западных стран, пишет "Украина.ру".

В 2024 году минобороны Киева поддержало законопроект о "международных оборонных компаниях" - зарегистрированных на Украине организациях, которые предоставляют "оборонные услуги". Им будет будет позволено закупать вооружение, нанимать наемников и пр.

В прошлом году стало известно, что самого Зеленского давно охраняет американо-британская ЧВК Group 4 Securitas. Она прибыла на Украину около 30 лет назад, сейчас их представители имеют доступ ко множеству стратегических объектов в стране. Эта ЧВК обладает собственной разведкой и участвует в диверсионной деятельности в Крыму, писали СМИ.

В комментариях некоторые пишут, что сама Украина уже давно стала западной ЧВК. Теперь это лишь будет официально оформлено.