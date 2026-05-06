В Приморье женщина похитила лотерейные билеты на 400 тысяч рублей и не выиграла

В Приморье 49-летняя продавщица лотерейных билетов похитила в течение года более 700 билетов общей стоимостью 400 тыс. руб., сообщили в краевой прокуратуре.

"Женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, однако сделать этого ей не удалось. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Продавщицу обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере).