С миру по нитке. В села планируется привлечь тысячу учителей

В 2026 году программа "Земский учитель" привлекла внимание более 8 тысяч педагогов, желающих работать на селе или в малых городах. По итогам конкурсного отбора планируется заместить более 1,2 тыс. вакантных должностей, что станет удвоением показателей 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко как об успехе программы.

Программа была запущена в 2020 году с целью обеспечить педагогическими кадрами школы, расположенные в сельской местности или малых городах. Учителям - участникам программы выплачивается единовременно миллион рублей, на Дальнем Востоке и в воссоединенных регионах - 2 миллиона.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорит, что власти последовательно создают условия, чтобы каждый ребенок, независимо от места его проживания, имел равные возможности для получения качественного образования.

Пока, правда, с этим не очень получается. Весной 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сельским школам не хватает 30% учителей. Это порядка 100 тыс. педагогов. Что сможет сделать тысяча привлеченных учителей? Тем более что в городах их станет на столько же меньше. Вряд ли они смогут хотя бы заменить выбывших учителей.