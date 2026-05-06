"Пришел в школу и говорю, что кончилась война". Волонтеры РМК поздравили ветеранов с 9 Мая

В честь 9 Мая активисты Волонтерского центра Русской медной компании отправились в гости к ветеранам, труженикам тыла и "детям войны", чтобы поздравить их с праздником Великой Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в течение всего года, но накануне 9 Мая особенно, благотворители и волонтеры стараются уделить внимание каждому, на чью долю выпало пережить страшное время войны. Одним из первых гостей принимает труженик тыла Алексей Меньшиков. В годы войны он после школы помогал взрослым в полях, старался для фронтовиков. И, как многие его товарищи, помнит каждое мгновение того пасмурного майского дня.

"Пришел в школу и говорю, что кончилась война. Мне учительница говорит: "Не ври". Потом уже из районного центра сообщили. Мы, конечно, там на головах ходили – так мы радовались с ребятами", - вспоминает Алексей Матвеевич.

В этом году Благотворительный фонд РМК и активисты Волонтерского центра РМК поздравляют и дарят подарки белее чем 800 ветеранам, труженикам тыла, детям войны и узникам концлагерей в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае.

"В этом году мы поздравляем героев Великой Отечественной войны и дарим им продуктовые наборы и цветы. Но, наверное, самое важное – это внимание. Для меня лично эта история всегда отзывается очень трепетно, поскольку это история всей нашей страны. Это подвиг всего нашего народа – как смогли эти на тот момент молодые ребята не побояться вступить в борьбу с таким сильным врагом, сколько силы и мужества было у мальчишек и девчонок, которые день и ночь помогали взрослым в полях и на заводах", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Рада встретить гостей и Елизавета Моисеева. О том, что началась война, Елизавета Ивановна узнала сразу после своего выпускного бала. В 1942 году из Курганской области ее отправили на защиту Москвы на Московский фронт противовоздушной обороны – аэростатчицей зенитной части.

Сначала служила в 9-м полку первого корпуса ПВО на Московском фронте, затем в 8-м полку Особой Московской армии ПВО Западного и Северо-западного фронтов. Победу встретила в Москве. В августе 1945 года Елизавета Ивановна была демобилизована в звании "младший сержант".

Елизавета Моисеева прочитала волонтерам стихи о войне и поблагодарила за внимание. Активисты Волонтерского центра РМК уже не первый год помогают ей: в прошлом году помогли приобрести слуховой аппарат, а в этом – технически обновить устройство.

"Заботиться о ветеранах, узниках концлагерей и "детях войны" волонтеры и благотворители будут не только в канун праздника. Добровольцы планируют навещать их в течение всего года. Кому-то будут помогать по хозяйству, сделают ремонт, поспособствуют получению необходимой медицинской помощи", - отметил директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

С каждым годом воспоминания ветеранов становятся все ценнее. А внимание и искренний интерес волонтеров еще раз напоминают им, что никто не забыт и ничто не забыто.