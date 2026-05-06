06 Мая 2026
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Ход реконструкции Северных очистных сооружений канализации в Астрахани проверили члены регионального правительства

В рамках исполнения поручения губернатора Игоря Бабушкина вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев и заместитель председателя правительства Михаил Богомолов провели выездное совещание на Северных очистных сооружениях канализации (СОСК) в селе Началово Приволжского района. Данный комплекс обеспечивает водоотведение для значительной части жителей Астрахани.

Масштабное обновление СОСК стартовало в 2022 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», на смену которому в 2025 году пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие».

В ходе осмотра объектов глава кабмина и зампред оценили текущее состояние строительно-монтажных работ, динамику освоения средств и соблюдение графиков.

«Реконструкция очистных сооружений находится на контроле главы региона. Наша задача — обеспечить завершение всех мероприятий в установленные сроки. Несмотря на имеющиеся технологические сложности, подрядчик мобилизовал ресурсы. Особое внимание уделим качеству работ, так как от бесперебойной работы СОСК зависит экологическое благополучие Волги и комфорт тысяч астраханцев», — отметил Михаил Богомолов.

По указанию губернатора Игоря Бабушкина, реконструкцию СОСК планируют завершить до конца 2026 года. На объекте продолжается строительно-монтажные работы. На площадке задействовано 37 специалистов и 14 единиц техники.

Денис Афанасьев дал поручение усилить профильным ведомствам контроль за графиком выполнения работ и качеством строительства, а также ускорить процедуры получения необходимых заключений и экспертиз.

Теги: игорь бабушкин, реконструкция соск в астрахани, выездное совещание, очситные сооружения


