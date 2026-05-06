В Омской области разбился самолет "Аэропоракт", есть погибшие

"Причины и обстоятельства события устанавливаются", - добавили в прокуратуре.

В Омской области разбился легкомоторный самолет "Аэропракт-22". Погибли два человека. По данным Telegram-канала Baza, экипаж проводил работы по мониторингу ситуации с лесными пожарами. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что самолет принадлежал ООО "Авиабаза".



