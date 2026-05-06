Абсолютное большинство российских старшеклассников ежедневно заходят в соцсети

93% российских старшеклассников (7-11 классы) ежедневно заходят в соцсети. Самой популярной платформой у школьников остается Telegram (туда заходят 88% опрошенных школьников), также популярны YouTube (57%) и TikTok (52%). Ко всем трем платформам в России ограничен доступ, пишет Forbes Young со ссылкой на опрос компании "Умскул".

Около половины старшеклассников только смотрят, но сами в соцсети ничего не выкладывают, около 40% периодически публикуют контент, 10% активно ведут блог. Интересно, что 23% опрошенных публикуют контент про учебу и подготовку к экзаменам, 87% - смотрят посты преподавателей-блогеров.