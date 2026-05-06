Алиев возмущен: Азербайджан официально приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Европарламент одержим антиазербайджанскими настроениями и вместо поддержки мирного процесса между Баку и Ереваном занимается его подрывом.

Он обратил внимание, что за последние пять лет было принято 14 резолюций, содержащих обвинения в адрес Азербайджана.

"Это уже похоже на одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, намеренно прямо перед саммитом", - подчеркнул Алиев.

Он сказал это на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В ответ председатель Европарламента Роберта Метсола сказала, что резолюции Европарламента принимаются большинством голосов, а то, что уже принято, пересмотру не подлежит.

Из-за такой позиции в ЕС парламент Азербайджана официально принял решение приостановить сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям и прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС - Азербайджан. Также Баку намерен начать процедуру по прекращению членства в Парламентской ассамблее "Евронест" - организации Восточного партнерства между ЕС и странами Восточной Европы и Кавказа.

В то же время многие эксперты полагают, что Азербайджан продолжит сотрудничать со странами Европы, поскольку Баку невыгодно серьезно подрывать отношения.