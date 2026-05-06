Пожар произошел на свинокомплексе "Мираторга" в Брянской области после атаки БПЛА

4 мая ВСУ обстреляли территорию агропромышленного холдинга "Мираторг" в селе Бровничи Брянской области. Пострадали семь работников предприятия.

Огонь полностью уничтожил один из производственных корпусов. Пожар потушен персоналом предприятия. Пострадавших среди сотрудников нет.

В результате атаки БПЛА на свинокомплексе "Мираторга" в Брянской области произошел пожар, сообщает пресс-служба компании.



