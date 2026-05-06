Дом в Сургуте, где от пожара погибли восемь человек, потреблял энергию, как несколько дач

Дом с восьмью погибшими в Сургуте потреблял энергию как несколько дач, сообщает "Муксун" со ссылкой на свой источник в пожарном надзоре.

Жильцы отапливали дом электричеством: использовали котел с тэном, конвекторы и электродуйки.

"Дом большой, стены тонкие, такие объемы при таком утеплении было нереально нагреть. Поэтому нагрузка на сеть была очень высокой", — рассказал источник.

Сообщается также, что жильцы, предположительно, не платили за электричество и поэтому не экономили на обогреве.

Пожар произошел 5 ноября 2025 года в СОТ "Прибрежный-1". Погибли восемь человек, среди них четверо детей.