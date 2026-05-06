СМИ: Трамп может на этой неделе возобновить войну с Ираном

Возобновление американской военной кампании против Ирана может произойти уже на этой неделе, пишет американский портал Axios. Такое решение может принять президент США Дональд Трамп, если дипломатические переговоры с Тегераном не дадут результатов, считают неназванные официальные лица.

Несмотря на это, в Белом доме заявляют о сохранении перемирия, а министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В то же время американские военные структуры готовы к оперативному возобновлению боевых действий по приказу президента.

На днях Вашингтон заявил о намерении сопровождать суда через Ормузский пролив и призвал Иран к невмешательству. Но уже в первый день Иран предпринял атаки на корабли ВМС США, коммерческие суда и энергетические объекты в ОАЭ. При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что действия Ирана еще не достигли критического порога для возобновления полномасштабной войны, но ситуация остается напряженной.

Ожидаемого восстановления судоходства через Ормузский пролив не произошло, большинство компаний предпочитают воздерживаться от прохождения по данному маршруту.

В случае решения о продолжении войны Трампу предстоит битва с конгрессом, без согласия которого он может вести войны за рубежом не более двух месяцев. Этот срок истек 1 мая.