В Москве задержали беглеца, который скрывался от полиции 16 лет

Московские полицейские задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске 16 лет. Мужчина прятался в гараже в Восточном округе, где вместе с напарником выращивал коноплю. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, оперативники изъяли там 30 кг марихуаны. Стоимость такого количества наркотиков на черном рынке превышает 45 млн рублей. Этого объема хватило бы, чтобы изготовить около шести тысяч доз.

Приятели превратили обычный гараж в настоящую лабораторию. Они установили там специальное освещение и вентиляцию, чтобы растения лучше росли. В этом же помещении мужчины сушили и измельчали коноплю для продажи. Во время обыска полиция нашла готовый товар, удобрения и упаковку. Теперь задержанные стали фигурантами уголовного дела за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Суд уже отправил обоих под арест, пока следователи выясняют все детали их незаконного бизнеса.

Ранее в Первоуральске полицейские накрыли подпольную ферму по выращиванию конопли, которую трое местных жителей организовали в гараже на улице Толбухина. Оперативники изъяли почти три килограмма готовой марихуаны и более 30 живых кустов, за которыми задержанные тщательно ухаживали.