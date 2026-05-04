Запорожская АЭС предоставит МАГАТЭ доступ к атакованной ВСУ лаборатории

Руководство Запорожской АЭС предоставит экспертам МАГАТЭ доступ к атакованной ВСУ лаборатории внешнего радиационного контроля.

Станция заинтересована в прозрачной и объективной фиксации атаки, заявила ТАСС директор по коммуникациям Евгения Яшина. Доступ будет организован, как только позволит ситуация с безопасностью, добавила она.

3 мая украинский беспилотник ударил по лаборатории ЗАЭС, создав угрозу радиационной безопасности станции.

В конце апреля в результате удара дрона ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской АЭС погиб водитель.