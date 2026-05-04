Тюменские врачи спасли мужчине полностью потерянное из-за травмы зрение, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мужчина 57 лет обратился в приемное отделение Областной клинической больницы №2. При ремонтных работах с перфоратором в глаз попал металлический осколок.

Пациента экстренно госпитализировали в офтальмологическое отделение ОКБ №2. После осмотра и обследований специалисты установили список диагнозов - проникающее ранение роговицы глазного яблока, инородное тело, вколоченное в оболочки глазного яблока, гемофтальм, отслойка сетчатки с множественными разрывами, травматическая катаракта, увеит.

"Тяжелый случай потребовал приложить максимум усилий от офтальмохирургов, так как осколок металла, больших размеров - длиной 15 мм (для понимания, передне-задний размер глазного яблока в норме до 23 мм) пробил все оболочки глазного яблока, травмировал все структуры глазного яблока с внутриглазным инфицированием, кровоизлиянием, повреждением хрусталика и, самое главное, отслойкой сетчатки глаза. Зрение пациента было на уровне светоощущения, пациент не видел ничего, кроме света в нескольких меридианах", - отметила заведующий офтальмологическим отделением ОКБ№2 Светлана Сахарова.

Пациенту провели высокотехнологичную операцию по извлечению инородного тела. Затем врачи с помощью лазерного излучения укрепили сетчатку глаза и предотвратили риски ее отслоения.

Благодаря профессионализму тюменских офтальмохирургов мужчине сохранили глазное яблоко и спасли от полной потери зрения. Пациент уже выписан и проходит восстановительное лечение у офтальмолога по месту жительства.