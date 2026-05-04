Путин назначил Щукина врио главы Дагестана

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина врио главы Дагестана. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сергей Меликов, до этого возглавлявший республику, ушел в отставку по собственному желанию.

Щукин с 2024 года работал на посту председателя Верховного суда Дагестана.

30 апреля Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов перейдет на новую должность и отметил его заслуги, которые будут учитываться на его карьерном пути. Срок полномочий Меликова на посту главы региона заканчивается в сентябре.

Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Щукина, глава государства кандидатуру поддержал.