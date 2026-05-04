Звезды театра, кино и спорта поздравляют Академию единоборств РМК с 8-летием

Десятки звезд театра, кино и спорта поздравляют Академию единоборств Русской медной компании с днем рождения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, сегодня спортивному комплексу исполняется восемь лет. За это время воспитанники Академии принесли в копилку Свердловской области более 6 тысяч медалей.

Спортсмены регулярно входят в составы сборной России по разным видам спортивных единоборств и выступают на мировом уровне. Сама Академия неоднократно признавалась лучшей в России, в том числе по значимости влияния в продвижении региона в федеральных и международных медиа.

Свои поздравления направили звезды театра, кино и спорта.

"Поздравляю с днем рождения! Желаю только побед, прекрасных результатов и максимум спорта!", - Павел Воля, телеведущий и актер.

"Поздравляю всех спортсменов, тренеров, руководство! Пусть как можно больше талантов приходят к вам на занятия и удастся реализовать в мировой спорт", - Дмитрий Бивол, абсолютный чемпион мира по боксу.

"Поздравляю вас с днем рождения! Академия единоборств РМК воспитывает очень много поклонников единоборств. Вы большие молодцы, продолжайте, всего самого лучшего!", - Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу по версии WBC.

"Поздравляю с днем рождения! Урал – вперед!", - Михаил Галустян, телеведущий и актер.

"Поздравляю с 8-летием. Вы выращиваете настоящих мужчин; всегда приезжаем с удовольствием", - Алексей Чадов, актер театра и кино.

"Больших достижений! Игорь Алексеевич, вам низкий поклон за все, что вы делаете. Вперед, РМК!", - Михаил Пореченков, актер театра и кино.

"Восемь лет пролетели незаметно. Хочу сказать всем огромное спасибо за ваш труд, за ваше отношение, за вашу душу. Огромное спасибо и низкий поклон Игорю Алексеевичу за такой подарок", - отметил президент Академии спорта РМК Иван Штырков.