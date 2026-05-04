04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Армия и ВПК Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил, что в Хабаровске откроется муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей

В 2025 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, администрация Хабаровска расширила систему помощи военнослужащим и их близким. Об этом сообщил в ходе ежегодного отчета перед городской Думой мэр города Сергей Кравчук.

«На сегодняшний день в Хабаровске выстроена многоуровневая система поддержки. Участникам специальной военной операции и их семьям предоставляется 18 мер помощи, 8 из которых полностью финансируются из муниципального бюджета. Всего с начала проведения СВО на социальную поддержку из городского бюджета было направлено более 360 миллионов рублей», - сказал глава Хабаровска.

(2026)|Фото: khv27.ru

В частности, осуществляется помощь в решении жизненных вопросов. Так, в городе уже оформлено 100 земельных участков для семей военнослужащих, введена новая выплата — компенсация проезда родственникам к месту нахождения бойца.

«За каждой семьей участника СВО закреплен куратор от администрации города. Это не просто «горячая линия», а живой человек, который помогает решать любые вопросы: от оформления документов до устройства ребенка в детский сад или школу. Наша задача - сделать так, чтобы и в гражданской жизни защитники чувствовали себя уверенно. Мною поставлена задача социальному блоку: до 1 июля этого года открыть муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей. Это будет место, где можно получить всестороннюю помощь сразу и без очередей», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также Хабаровск продолжает поддержку бойцов на передовой. В частности, на обеспечение специальным оборудованием из бюджета города направлено 310,5 млн рублей. Значительный вклад вносят и сами хабаровчане. Так, на специальный счет по сбору средств жители города перечислили более 55 млн рублей, более 20 предприятий города наладили выпуск продукции для нужд армии.

«Такая помощь бесценна - это вклад каждого из нас в общую победу. Я благодарен всем хабаровчанам за неравнодушие! Наша сила - в единстве и нерушимой вере в нашу страну», - подчеркнул мэр города.

И поблагодарил депутатов и общественников за совместную работу по поддержке участников СВО и их семей.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Доклад мэра действительно отражает, что в городе действительно ведется большая работа по поддержке участников СВО. Мы, депутаты городской думы, помогаем в этом направлении. Только сообща мы сможем приблизить Победу. Также отмечу слаженную работу мэра с депутатским корпусом. Сергей Кравчук лично контролирует важные для города объекты. Когда в ходе рабочих поездок мы проходим проблемные места вместе с главой города, многие вопросы решаются кратно быстрее - за счет прямых поручений исполнителям на местах», - прокомментировал Максим Траханов, участник СВО, депутат Хабаровской городской думы.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, помощь участникам сво, хабаровчане


