Швеция запустила первый спутник-шпион для мониторинга российских войск

Швеция отправила в космос первый из десяти спутников-разведчиков. С их помощью военные планируют следить за объектами и передвижением войск на территории России. Об этом рассказало шведское телевидение SVT, передает РБК.

Компания SpaceX провела запуск в воскресенье, 3 мая, с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Этот аппарат стал "первенцем" в будущей серии из десяти устройств.

Министерство обороны Швеции пояснило: у спутников нет оружия, они нужны только для разведки. Техника поможет военным составить карту целей внутри России и отслеживать маневры ее армии.

Сейчас шведские военные покупают снимки из космоса у коммерческих фирм или просят их у союзников. Стокгольм хочет изменить это и развернуть свою собственную группировку спутников за два года.

Сам аппарат по размеру напоминает стиральную машину. Он облетает Землю за полтора часа. Спутнику понадобится около месяца, чтобы занять нужное место на орбите. Первый год управлять им будет компания-производитель Planet Labs, а затем контроль заберут шведские военные через свой центр космических операций.

