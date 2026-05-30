Аэропорт Мюнхена временно приостановил работу после сообщения о дроне

Аэропорт Мюнхена в субботу утром временно приостанавливал работу после сообщения о возможном появлении беспилотника.

О подозрениях о возможном появлении дрона в районе воздушной гавани сообщил один из пилотов. Обе взлетно-посадочные полосы были закрыты, началась проверка, передает РИА Новости.

В настоящее время работа воздушной гавани возобновлена.

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.