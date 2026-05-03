Два ребенка госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке

Два ребенка двух и четырех лет госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке. Предварительно, судно наехало на ещë одну резиновую лодку, после чего перевернулось, сообщает SHOT.

После осмотра медиков пятеро взрослых отказались от госпитализации, еще пятерых детей отпустили. В больницу для дальнейшего обследования решили доставить самых младших участников плавания — малолетних детей отвезли в Детскую больницу имени Сперанского, предварительно у них переохлаждение.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на Москве-реке.