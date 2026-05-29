Актер Евгений Миронов выступил против квот на иностранное кино

Худрук Театра наций и народный артист России Евгений Миронов призвал не вводить квоты на иностранные фильмы в отечественном прокате.

"Запретить — это проще всего, но у нас же санкции — зарубежные фильмы и так почти не показывают. Зрители смотрят либо пиратские копии, либо третьестепенные картины в официальном прокате. Это заметно снижает культурный уровень зрителей и сказывается на качестве отечественных фильмов, потому что искусственно ослабляет конкуренцию", - сказал артист в интервью ТАСС.

Миронов предложил вместо ограничительных мер выбрать приоритетные направления, в которых отечественный кинематограф конкурентен, и вкладывать в них ресурсы, производят контент, достойный престижных наград и первых мест в прокате.

Инициативу о введении квот на иностранное кино в российских кинотеатрах в марте 2025 года предложил Никита Михалков — председатель Союза кинематографистов России, режиссёр и продюсер. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу и поручил министру культуры Ольге Любимовой как можно скорее проработать вопрос. На заседании Совета по культуре в марте 2026 года Путин отметил, что при разработке системы квотирования важно учитывать не только идеологическую, но и коммерческую составляющую.