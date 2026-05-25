Вице-премьер Хуснуллин оценил создание комфортной среды в Тюменской области

вице-премьер Марат Хуснуллин, отмечая успехи регионов Уральского федерального округа в создании комфортной городской среды.

"Важно, что сами жители участвуют в этой работе. Сейчас как раз проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое Минстрой России проводит при поддержке партии "Единая Россия". Урал показывает большую активность", – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Уральский федеральный округ – один из лидеров реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": с 2019 г. здесь реализовано 72 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в прошлом году – 16 проектов, отметил вице-премьер.

Реконструкция Центральной площади – второй проект, реализованный в Заводоуковске благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает информационный центр правительства Тюменской области. На площади высажено 14 видов растений: кедры, сосны, березы, клены, сирень, смородина, можжевельник и другие.