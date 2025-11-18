В Заводоуковске открыта обновлённая центральная площадь

18 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Тюменская область
Фото: Накануне.ru

В Заводоуковске открыта обновлённая центральная площадь

В Заводоуковске торжественно открыли обновлённую центральную площадь. Её площадь составляет 1,9 га.

Функционально её разделили на три части. Центральная площадь – место для массовых мероприятий, ядром которой стал летописный круг, собирающий воедино историю города. Здесь будут проводить мероприятия и ярмарки. Гастрономическая площадь сформирована у входа в многофункциональный "Центр Колмакова". В тёплом помещении будут организованы зоны питания и мероприятий. Среди предпринимателей округа проведён конкурс и определена концепция организации пространства, которое будет работать круглый год. Третью часть, фонтанную площадь, украсил сухой светомузыкальный фонтан, вокруг которого расположили уличные игровые зоны и интеллектуальные МАФы.

В открытии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов и глава Заводоуковского округа Светлана Касенова. По словам Перевалова, Заводоуковск является победителем всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства.

"Именно этот проект был выбран федеральной комиссией в Москве как один из лучших проектов в стране. Он реализован в срок, с нужным уровнем качества. И сегодня каждый житель города может видеть этот результат. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Заводоуковска за участие в разработке проекта", - сказал Перевалов.

На площади высажено 14 видов растений: кедры, сосны, березы, клены, сирень, смородина, можжевельник и другие. Это второй проект, который реализован в Заводоуковске благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Заводоуковск, центральная площадь, грант, Павел Перевалов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2025 09:45 Мск В Заводоуковске реконструируют Центральную площадь
Ранее 03.07.2025 10:17 Мск В Заводоуковске начали благоустраивать Центральную площадь
Ранее 26.08.2024 20:31 Мск Заводоуковск победил во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети