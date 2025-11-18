В Заводоуковске открыта обновлённая центральная площадь

В Заводоуковске торжественно открыли обновлённую центральную площадь. Её площадь составляет 1,9 га.

Функционально её разделили на три части. Центральная площадь – место для массовых мероприятий, ядром которой стал летописный круг, собирающий воедино историю города. Здесь будут проводить мероприятия и ярмарки. Гастрономическая площадь сформирована у входа в многофункциональный "Центр Колмакова". В тёплом помещении будут организованы зоны питания и мероприятий. Среди предпринимателей округа проведён конкурс и определена концепция организации пространства, которое будет работать круглый год. Третью часть, фонтанную площадь, украсил сухой светомузыкальный фонтан, вокруг которого расположили уличные игровые зоны и интеллектуальные МАФы.

В открытии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов и глава Заводоуковского округа Светлана Касенова. По словам Перевалова, Заводоуковск является победителем всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства.

"Именно этот проект был выбран федеральной комиссией в Москве как один из лучших проектов в стране. Он реализован в срок, с нужным уровнем качества. И сегодня каждый житель города может видеть этот результат. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Заводоуковска за участие в разработке проекта", - сказал Перевалов.

На площади высажено 14 видов растений: кедры, сосны, березы, клены, сирень, смородина, можжевельник и другие. Это второй проект, который реализован в Заводоуковске благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.