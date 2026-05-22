23 Мая 2026
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Семьям астраханских военнослужащих, героически погибших в ходе СВО, вручили Ордена Мужества

В администрации Камызякского района состоялась торжественная церемония передачи боевых государственных наград семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе СВО. В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава района Михаил Черкасов.

За мужество, отвагу и самоотверженную защиту Родины Орденом Мужества посмертно награжден Зимин Андрей Иванович. Он проходил службу в звании гвардии рядового, был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором.. Андрей Зимин выполнял задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Боец трагически погиб 15 апреля 2025 года, проявив стойкость и мужество.

За проявленное мужество, героизм и самопожертвование на поле боя Орденом Мужества посмертно награжден Захаров Игорь Викторович. 12 июля 2024 года Игорь Захаров заключил контракт для участия в специальной военной операции. В своем первом бою он получил ранение, но, пройдя лечение в госпитале, вернулся на передовую. Игорь Захаров трагически погиб в ходе наступательных действий противника в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики.

Государственные награды родным погибших героев передал Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Спикер регионального парламента выразил слова благодарности семьям погибших бойцов.

«Орден Мужества – это высшее выражение признания заслуг перед Родиной, символ вечной благодарности, глубокого уважения и нерушимой памяти. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов. Мы будем вечно хранить память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашего государства. И всегда будем благодарны тем, кто сегодня самоотверженно выполняет свой воинский и гражданский долг», - сказал в ходе церемонии Игорь Мартынов.

В ходе торжественной церемонии участники мероприятия почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Теги: игорь мартынов, астраханская областная дума, государственные награды, участники сво


