СМИ: Зеленский работает над стратегией ведения переговоров без участия США

Глава киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров с РФ без помощи США, сообщила газета Politico.

По информации издания, Зеленский, по всей видимости, отчаялся убедить Вашингтон оставаться вовлеченными в диалог по конфликту на Украине. Теперь он рассматривает Турцию как главную площадку для переговоров между Москвой и Киевом, пишет газета.

Ранее сообщалось, что российские власти все больше сомневаются в целесообразности дальнейших переговоров с Киевом при посредничестве США. Ключевое препятствие на пути к мирному урегулированию – нежелание украинской стороны идти на территориальные уступки, которые Москва считает необходимым условием, писало агентство Bloomberg.