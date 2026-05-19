Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Поездка приурочена к 25-летию договора о дружбе и сотрудничестве между странами. Программа визита довольно насыщенная: российскому и китайскому лидерам предстоит обсудить вопросы двусторонних отношений, партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Программой визита также предусмотрена встреча с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина ожидается подписание около 40 документов, в том числе Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Отметим, что в Пекине главу российского государства у трапа встретили глава МИД КНР, рота почетного караула и дети, скандировавшие на китайском: "Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!"