На Урале директора УК оштрафовали на 150 тысяч за падение наледи на ребенка

На Среднем Урале вынесен приговор директору управляющей компании. Ему назначен штраф за падение наледи на ребенка.

Напомним, 16 марта этого года с крыши одного из домов на улице Чехова в Ревде сошли снег и наледь, которые обрушились на коляску с 9-месячным ребенком. В результате девочке были причинены ушибы и ссадины.

18 марта был задержан директор управляющей компании ООО "УЮТ" Сергей Калугин. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие вышло с ходатайством о его аресте, однако суд освободил Калугина из-под стражи.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 19 мая, по делу был вынесен приговор. Сам Калугин признал вину и еще в ходе расследования выплатил семье пострадавшего ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей.

Ревдинский городской суд признал директора УК виновным. Изначально Сергею Калугину был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Однако суд учел время нахождения мужчины под стражей и снизил сумму штрафа до 150 тысяч рублей.