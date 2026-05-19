Виктор Бут: В Армении происходят печальные события

Армению пытаются дестабилизировать так же, как это происходило на Украине в преддверии майдана 2014 года. Об этом заявил член Высшего совета ЛДПР, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут на организованном партией в Госдуме круглом столе на тему "Укрепление "Русского мира". Задачи для Великой Евразии".

"Наш единственный выход [в ЕАЭС] – идти по пути большей интеграции наших экономик. То, что происходит у коллег из Армении, это печально. Там повторяются варианты того, что было в преддверии 2014 года на Украине. И сейчас Ереван делает выбор, пойдет он за "кружевными трусиками" в Евросоюз, или останется в зоне стабильности и гарантированного роста", – отметил Виктор Бут.

По его словам, попытки расшатать и дестабилизировать различные страны нашего содружества будут только увеличиваться и увеличиваться, но содружество переживет все вызовы и к нему присоединятся новые страны региона.

"Именно так реально выжить в условиях, когда рушится валютная система, когда нельзя будет рассчитывать на инвестиции. Евразия – это колоссальный континент, обладающий всеми возможными ресурсами. У нас, помимо природных ресурсов, есть грамотное население, которое составляет нашу силу. И наша партия говорит о том, что народ является движущей силой развития и мы должны сделать все, чтоб мы смогли реализовать свой потенциал совместно", – подчеркнул член Высшего совета ЛДПР.

Напомним, в начале мая в Ереване прошел первый саммит Армения – ЕС. Была принята декларация из 44 пунктов о сближении Армении с ЕС. По итогам саммита Брюссель признал "европейские устремления армянского народа".