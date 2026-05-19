Жители поселка под Иркутском просят Си Цзиньпина построить им новую школу

Жители микрорайона Березовый под Иркутском записали видеообращение к Министерству иностранных дел России с просьбой обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину (20 июня состоится визит Путина в Китай – прим. ред.), чтобы тот помог построить школу для местных детей.

Родители детей из Березового жалуются: им приходится возить отпрысков в соседние поселки Маркова и Луговой, и там школы уже переполнены. Так, еще в 2022 году марковская школа была переполнена вдвое от проектной нормы, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

До школы в Луговом 12 км, дорога плохая, в случае пробок даже на машине поездка занимает 40 минут. Родители жалуются, что начавшуюся было стройку школы в Березовом фактически заморозили.

Жители Березового в своем обращении спрашивают, на какое увеличение рождаемости власти рассчитывают в таких условиях. Они добавляют, что обращались в администрацию президента, там их просьбы переадресовывают местным властям, а те заявляют, что денег нет.

"Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых [станций] метро в Москве и новых школ в Таджикистане", — говорится в заявлении иркутян.