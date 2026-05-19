Глава Югры представил в Москве опыт обращения в округе с бездомными собаками

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил в Москве на форуме гуманного отношения к животным, организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом "Дарящие надежду". Темой разговора стали ключевые аспекты комплексного подхода к решению проблемы бездомных животных.

В Югре есть 24 приюта. Работает единая система учета, в которой зарегистрировано 65 тысяч собак и 21 тысяча кошек. Югорчан активно просвещают, особый акцент делая на молодёжь. Важную роль здесь играют "Уроки добра". Важным шагом в данном направлении стало законодательное закрепление возможности создания приютов. Особый акцент – на предотвращении нападений на людей.

"На витрине гуманитарных практик форума представлены сразу два югорских проекта, "Хочу собаку" и "Дай лапу", победившие в конкурсе грантов президента. Наша цель – внедрять и донастраивать прикладные инструменты для построения системы, в которой гуманность ставится на первое место", - написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.

Отметим, проблема нападения бездомных собак на жителей Югры весьма и весьма актуальна. Время от времени суды штрафуют за такие случаи, а в думе округа говорили об эвтаназии таких животных.