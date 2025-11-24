В Пыть-Яхе суд взыскал с мэрии компенсацию детям, пострадавшим от бездомных собак

В Пыть-Яхе закончился суд по нападению бездомных собак на детей. Ответчиком стала администрация города.

Сторона обвинения настаивала на ответственности администрации, ссылаясь на некачественный отлов животных. Администрация возражала, указывая на сокращение численности безнадзорных собак.

В итоге иск удовлетворён полностью. Мэрия должна компенсировать детям моральный вред. Администрация обжаловала это решение, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.