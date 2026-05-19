19 Мая 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге раскрыли двойное убийство, совершенное в августе 1993 года

В Екатеринбурге раскрыто убийство двух человек, совершенное в 1993 году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвинение предъявлено жителю города. Все случилось в середине августа 1993 года в доме по улице Ольховской в уральской столице. По версии следствия, после распития спиртного с мужчиной и женщиной фигурант убил их, после чего скрылся. Раскрыть преступление "по горячим следам" не удалось.

Спустя годы после анализа и исследования доказательств по уголовному делу, а также допроса свидетелей и проведения экспертиз личность предполагаемого убийцы удалось установить. Он был задержан.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в районе, где он работал и там же проживал.

"Гражданин трудился на стройке разнорабочим. Сопротивление полицейским задержанный не оказывал и наверняка не ожидал, что спустя столь значительный срок он будет привлекаться к уголовной ответственности. Обвиняемый ранее судим, в том числе за кражу", - отметил полковник Горелых.

Суд заключил уральца под стражу. Расследование двойного убийства из 90-х продолжается.

Теги: убийство, раскрытие, СК, полиция, 1993, Екатеринбург


