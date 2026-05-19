Свердловчан предупреждают о мошеннических рассылках "от госорганов" с опасными QR-кодами

19 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловчан предупреждают о мошеннических рассылках "от госорганов" с опасными QR-кодами

Жителей Среднего Урала предупреждают о новой волне мошеннических рассылок якобы от государственных органов. Письма приходят на корпоративные электронные адреса, в них содержится QR-код, после сканирования которого пользователю предлагают оплатить небольшую сумму в несколько сотен рублей "за отслеживание или получения почтового отправления "с документацией". Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, письма отправляются с электронных адресов, где встречаются аббревиатуры, похожие на реальные названия ведомств. К тому же, небольшая сумма платежа кажется незначительной, а ситуация - правдоподобной. Злоумышленники используют официальный тон: в теме часто содержатся номера "электронного уведомления", "акта", "протокола" или "предписания". А в некоторых случаях сотрудники и вовсе получают сообщения без текста - только QR-код и подпись с именем и должностью "специалиста".

С этой схемой мошенники постарались и даже создали поддельные сайты. При сканировании QR-кода, жертва попадает на страницу, внешне напоминающую сервис отслеживания отправлений, где содержится информация о входящей "документации" и статус "ожидает оплаты", а ниже уловка - "безопасная процедура резервирования средств" до получения документов.

"Эксперты в сфере защиты данных отмечают, что QR-коды остаются удобным инструментом для злоумышленников. В отличие от обычных фишинговых ссылок, QR-код не всегда автоматически распознается почтовыми фильтрами как потенциально опасный объект, поэтому такие письма легче проходят через корпоративные системы защиты. Кроме того, QR-код часто воспринимается пользователями как нейтральный технический инструмент, что снижает уровень подозрительности", - отмечается в сообщении канала.

Пользователей просят никогда не сканировать QR-коды из писем и сообщений от неизвестных отправителей. Призыв к срочным действиям, требования оплаты или ввода личных данных должны настораживать. Также необходимо внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам, а также обязательно использовать защитные антивирусные решения, способные анализировать сайты после перехода и выявлять фишинговые страницы.

Если сканирование QR-кода все же необходимо, делайте это только с помощью специальных программ со встроенной функцией безопасной проверки ссылок, которые умеют предупреждать о переходе на мошеннический ресурс.

Теги: QR-код, рассылка, мошенничество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети