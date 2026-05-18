В Екатеринбурге прошел третий этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил"

С 15 по 17 мая в Екатеринбурге состоялся третий этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в нем приняли участие 289 спортсменов из 29 регионов России. Это первые соревнования на летней площадке Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в нынешнем году.

"Третий этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" начал сезон матчей в полуоткрытых и открытых тирах. Главным отличием между крытыми и открытыми площадками, помимо погоды, являются расстояния между мишенями на упражнениях: они больше, и дизайнерам матча есть где разгуляться. Кстати, еще одной особенностью этого этапа стало то, что его строил не только всем нам привычный Юрий Панов, а целая дизайн-группа, состоящая из инструкторов академии", - отметил главный судья матча Сергей Андреев.

Этот этап соревнований показал, что практическая стрельба – спорт для самой широкой аудитории, независимо от пола и возраста. Самому юному участнику соревнований 13 лет, а самому опытному – 70. На третий этап Кубка приехали 48 женщин-участниц. Для некоторых из них этот матч стал первым всероссийским соревнованием.

"Для меня третий этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" стал первым матчем всероссийского уровня. Я очень долго работала хирургом, а когда перестала, нужно было восполнить нехватку адреналина, который был на работе. Как-то я попробовала пострелять из оружия и поняла: вот оно. Сейчас я занимаюсь в Академии практической стрельбы с невероятным инструктором Артемом Жидковым, который мотивирует меня своими результатами. Это он настоял, чтобы я приняла участие в матче. Задачами было не получить дисквалификацию и приобрести опыт больших соревнований, и инструктор сказал, что я с этой задачей справилась", - рассказала дебютант соревнований Екатерина Осипова.

По итогам трех дней определились победители и призеры в различных классах и категориях. Кубки и медали лучшим спортсменам вручил директор матча Владимир Титов.

Финал Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" состоится в ноябре уже в крытом тире Академии спорта РМК. А с 22 по 26 июля на летней площадке в Екатеринбурге пройдут международные соревнования по практической стрельбе Eurasia Extreme Open.