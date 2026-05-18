Российские школы переходят на новые учебники по обществознанию

Российские школы начнут использовать единые государственные учебники по обществознанию в ближайшие годы. Ответственный секретарь по созданию учебной линейки Владислав Кононов рассказал, что ученики девятых и десятых классов получат новые книги 1 сентября 2026 года. Одиннадцатиклассники перейдут на обновленные пособия чуть позже - с 1 сентября 2027 года. Эти изменения затронут все средние образовательные учреждения страны в рамках внедрения единых стандартов обучения, пишет РИА Новости.

На конференции для учителей истории и обществознания Кононов уточнил детали переходного периода. В наступающем учебном году ученики одиннадцатых классов еще будут заниматься по старой программе и завершат привычный курс. Однако уже через год в школы поступят новые государственные учебники для девятых и десятых классов. Финальный этап реформы наступит в сентябре 2027 года, когда в учебный процесс включат третье пособие, предназначенное для выпускного класса. Таким образом, государство полностью обновит литературу по этому предмету за два года.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения готовит единые государственные учебники по музыке и изобразительному искусству, которые планируют выпустить к 2028 году и внедрить в школы еще через три года. На открытии финала всероссийской олимпиады по искусству министр Сергей Кравцов подчеркнул, что творческие предметы важны для воспитания личности наравне с точными науками, а директор Гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе назвала искусство универсальным языком общения.