В Югре будут судить мигранта за избиение подростка в торговом центре

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего мигранта, который избил 16-летнего подростка в торговом центре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Юноше предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

Нападение на несовершеннолетнего произошло в январе 2026 года. Между молодыми людьми произошел конфликт по малозначительному поводу. Подросток получил травмы.

По подозрению в совершении преступления следователями и сотрудниками полиции был оперативно установлен и задержан 17-летний, на тот момент, уроженец иностранного государства. По ходатайству следователя СКР решением суда он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

По уголовному делу следователями СКР собраны достаточные доказательства, расследование завершено направлением уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.