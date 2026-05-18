18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство продлило запрет на вывоз лома драгоценных металлов до декабря

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов еще на шесть месяцев. Ограничения будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Предыдущий запрет, который кабинет министров ввел в ноябре прошлого года, перестанет работать 31 мая. Своим новым решением власти закрывают возможность вывоза ценного сырья за границу сразу после окончания старого срока, сообщает "РГ".

Под запрет попали не только чистые отходы золота или платины, но и обычные металлы, которые покрыты слоем драгоценных. Также правительство запретило вывозить старую электронику и электротехнические изделия. Именно из такой техники российские предприятия извлекают основную массу вторичных драгметаллов, которые нужны для внутреннего рынка страны.

Кабмин вводит подобные ограничения регулярно с 2022 года. В пресс-службе правительства объясняют, что такая мера помогает направлять большие объемы вторичного сырья на российские заводы. Вместо того чтобы продавать лом за рубеж, компании перерабатывают его внутри страны. Это позволяет отечественным предприятиям производить больше собственных драгоценных металлов и не зависеть от поставок из-за границы.

Сообщалось, что российские СМИ активно обсуждают сокращение золотого запаса Центробанка, который за первые два месяца 2026 года уменьшился на 15 тонн (500 тысяч унций), достигнув минимума с весны 2022 года. Несмотря на тревожные заголовки о "распродаже", эксперты объясняют ситуацию прагматичными причинами: около 13 тонн золота реализовали из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита федерального бюджета, который в начале года оказался аномально высоким, а оставшиеся 2 тонны, вероятно, ушли на чеканку инвестиционных монет. 

Теги: драгметаллы, лом, завод


