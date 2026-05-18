Учительница математики заявила о массовом математическом бессилии детей

Нынешние школьники не имеют достаточных когнитивных и волевых навыков для решения математических задач. Об этом пишет учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова.

Она считает, что причин тому множество. В учебниках не дается отработка методов решения, а задачники (помимо сомнительного формата ОГЭ и ЕГЭ) почти не выпускаются. После начальной школы дети очень слабы и не умеют устно считать. Также произошла полная дискредитация домашних заданий, начиная от сайтов ГДЗ и нейросетей и заканчивая заверениями, что "домашка" вообще не нужна.

Проблема и в том, что дети не умеют концентрироваться на чем-то в течение длительного времени, и это беда. Так нельзя достичь результата ни в чем. Учителя же бессильны что-то изменить и находятся под давлением администрации, требующей высоких формальных показателей, а не научения детей математике.

"В настоящее время уровень требований в плане освоения математики достиг такого минимализма, что лет пятнадцать назад он казался бы не просто недопустимым, а смешным", - подчеркивает педагог.

Также вред наносит и отсеивание способных учеников, которых часто переводят во флагманские школы. Но тем самым обычные школы лишаются потенциальных лидеров, способных увлечь за собой остальных и создающих особую атмосферу в классе. Из школ уходят дети, понимающие математику, а для остальных "образовательная планка с каждым годом все снижается".