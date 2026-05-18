FT: Рождаемость в мире пошла резко вниз с появлением смартфонов

Широкое распространение смартфонов и высокоскоростного мобильного интернета в 2010-е годы могло стать одной из причин ускоренного снижения рождаемости во многих странах. Об этом пишет Financial Times.

Демографы уже несколько лет называют гаджетизацию жизни одним из факторов, резко отрицательно влияющим на демографию. Анализ демографических данных выявил закономерность: практически во всех странах рождаемость была или стабильна до начала 2010-х, или снижалась медленно. Но в 2010-х словно произошел какой-то надлом и падение резко ускорилось. Эти демографические изменения совпали с резким увеличением поисковых запросов, связанных с мобильными приложениями, которые стали все более активно проникать в повседневную жизнь людей.

Более ранние исследования, проведенные в Университете Цинциннати, уже показывали, что в США и Британии снижение рождаемости было более выраженным и происходило быстрее в тех регионах, где раньше появился 4G-интернет. Причем наиболее заметное падение рождаемости наблюдалось среди молодых людей, активно пользующихся гаджетами.

Эксперты предполагают, что смартфоны просто подавляют репродуктивные намерения, заменяя живое общение молодых людей соцсетями. Попутно завышаются требования, усиливается и ускоряется разочарование в потенциальных партнерах, так что семей создается все меньше.

Во многих странах мира рождаемость упала до исторических минимумов, а демографические прогнозы пересматриваются в сторону более интенсивного вымирания. Это касается и планеты в целом. Глобальная рождаемость вот-вот опустится ниже уровня простого воспроизводства.