16 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: adm44.ru

Костромская область стала первым регионом «Золотого кольца», где проходит Всероссийская велогонка «Россия»

Более 700 костромичей и гостей региона стали участниками спортивных мероприятий в рамках проведения велогонки "Россия". Это масштабный всероссийский спортивный проект, объединяющий любителей велоспорта всей страны. Мероприятие проходит при поддержке Президента России, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций.

В этом году маршрут велогонки впервые в ее истории проходит по городам Золотого кольца России. Всего будет 8 этапов длиной 400 км, с 16 мая по 12 сентября они охватят восемь городов России. Организаторы прогнозируют количество участников свыше 18 тысяч человек.

Старт состязаний был дан в Костромской области. И это знаковое событие. Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет развитие туристического направления как один из драйверов региональной экономики. В 2025 году Костромскую область посетило 2,1 млн туристов. Ежегодный рост турпотока составляет 18 и более процентов.

Костромская область несколько лет подряд входит в ТОП-5 по популярности среди российских маршрутов.

«Приветствую вас в Костроме — северной короне «Золотого кольца». Место, где велоспорт любят, где очень многие люди велосипед используют не только для занятий спортом, но и как повседневное транспортное средство. Не случайно в Костроме, во многих районных центрах мы видим большое количество велосипедистов — взрослые едут на работу, дети в школу. За последние 5 лет количество желающих заниматься велоспортом в области выросло на 30%. А благодаря инициативам Президента Владимира Владимировича Путина, благодаря тому, что за последнее десятилетие в области построены десятки спортивных объектов — бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтированы спортзалы в районных школах, имеются все возможности заниматься — костромичи показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях. От всей души желаю участникам спортивного мероприятия, чтобы все прошло хорошо, чтобы не было травм, чтобы были высокие спортивные результаты. Как говорят - ни гвоздя, ни камня», - открыл первый этап велогонки Сергей Ситников.

Спорт в регионе популярен - две трети жителей региона (более 336 тысяч человек) вовлечены в занятия спортом. Костромская область была отмечена Минспортом в числе регионов-лидеров по организации работы в сфере физкультуры и спорта.

«Мы любим спорт. Мы дружим со спортом. Вы получите массу положительных эмоций, впечатлений, полюбите наш костромской край, наши красоты, природу, архитектуру, наших гостеприимных костромских людей. Всем спортсменам успехов и достижений. Кострома всегда вас ждет», - отметил секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

«То, что сегодня здесь происходит, это восторг! Большое количество людей, все улыбаются, погода нам благоволит. Атмосфера потрясающая. Спасибо большое гостеприимной Костромской земле за то, что так открывает первый этап велогонки» - поделился руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец.

«Я первый раз в Костроме — и для меня для самого она стала открытием. Уровень организации самый высочайший. Маршруты шикарнейшие. Кострома поразила своим гостеприимством, уровень организации просто запредельный. Хочется пожелать удачи фестивалю, и очень надеемся, что это мероприятие станет традиционным», - подчеркнул заместитель председателя велосипедного спорта России Павел Костюков.

