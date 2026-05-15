Российские заводы выпускают более 70% лекарств на внутреннем рынке

Особые успехи министр отметил в производстве самых важных препаратов. Российские заводы делают около 80% лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших средств. Такие данные приводит агентство РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что отечественные компании производят более 70% всех лекарств, которые продают в стране. В своем обращении к участникам конференции "ФармМедОбращение 2026" он отметил, что ежегодно в оборот поступает около шести миллиардов упаковок медикаментов. При этом российские предприятия выпускают почти 72% от этого объема.

Мурашко подчеркнул, что за последние десять лет фармацевтическая отрасль России сильно увеличила свои мощности. За это время специалисты открыли более 80 новых производственных площадок по всей стране. Это позволило обеспечить аптеки и больницы качественными препаратами собственного производства.

Ранее ФАС предложила принудительно снижать цены на оригинальные лекарства сразу после появления в аптеках их более дешевых аналогов - дженериков. Замглавы службы Тимофей Нижегородцев сообщил, что ведомство уже готовит соответствующее обращение в Минздрав.