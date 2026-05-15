В Кремле назвали диалог США и Китая предметом особого внимания

В Кремле заявили, что диалог США и Китая как первой и второй экономики мира - предмет особого внимания для всех стран.

"В любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, 13 мая в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это первая поездка действующего американского лидера в Китай с 2017 года. 15 мая Трамп завершил трехдневный визит в Поднебесную.