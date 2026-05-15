В Екатеринбурге прокуратура нашла массу нарушений в реабилитационном центре "Свободные люди"

В Екатеринбурге прокуратура обнаружила массу нарушений в частном центре реабилитации. Сам центр уже закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о наркологическом реабилитационном центре "Свободные люди" (ООО "Прогресс"), в котором находились несовершеннолетние. Проверка показала, что в центре отсутствуют медработник и специально оборудованный медицинский кабинет. Также были выявлены нарушения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Более того, предпринимательская деятельность велась без лицензии.

По итогам проверки директору ООО "Прогресс" было внесено представление об устранении нарушений. Трех сотрудников центра привлекли к дисциплинарной ответственности. А сам руководитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 26 тысяч рублей. За нарушение лицензионных требований ему объявлено предупреждение.

Кроме этого, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокурора и запретил ООО "Прогресс" вести деятельность реабилитационного центра до получения медицинской лицензии и устранения выявленных нарушений. Как отметили в прокуратуре, сейчас центр не работает.

Напомним, ранее на ситуацию с екатеринбургским реабилитационным центром "Свободные люди" обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Расследуется уголовное дело по статье "Халатность".