Экс-главу самарского ГУМЧС приговорили к 11 годам колонии

Суд приговорил экс-главу самарского ГУМЧС Олега Бойко, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 70 миллионов рублей, к 11 годам лишения свободы.

Также он лишен права занимать должности на 8 лет и специального звания генерал-майора. Помимо этого, Бойко обязали выплатить штраф в размере более 293 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Бойко обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Он был помещен под арест в декабре 2023 года.

По данным прокуратуры, экс-глава ГУМЧС России по Самарской области вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с января 2020 по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных контрактов, касающихся пожарной безопасности в Самарской области. Всего Бойко незаконно получил более 73 миллионов рублей.