18 Декабря 2023
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Фото: скриншот с видеоматериала ГТРК Самара

Baza: Задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области

Глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан в Самаре, пишет Baza.

По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним взятками, которые те получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Baza также сообщает, что идут обыски по шести адресам. Ожидается, что сегодня Бойко доставят из Самары в Москву.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что, по версии следствия, Бойко долго покровительствовал группе компаний "Витязь", занимавшейся пожарной безопасностью. За продвижение интересов "Витязя" генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн руб.

Вместе с Бойко задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник, пишет Хинштейн. При обысках изъята "черная бухгалтерия", подтверждающая регулярные передачи взяток генералу.

"Примечательно, что Олег Бойко планировал увольняться из МЧС и переходить на работу в правительство Самарской области", - написал Хинштейн.

Напомним, в декабре прошлого года по подозрению в коррупции задержали заместителя начальника главного управления МЧС по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова. Сообщалось, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Теги: гу мчс россии по самарской области, олег бойко, взятки


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