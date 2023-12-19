20 Декабря 2023
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Фото: скриншот с видеоматериала ГТРК Самара

Басманный суд Москвы арестовал начальника МЧС Самарской области Олега Бойко

Басманный суд Москвы арестовал начальника МЧС Самарской области Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Он останется под стражей до 15 февраля.

До 15 февраля также арестованы Ян Гущин и Елена Тютюнник.

Ходатайство было рассмотрено в закрытом от прессы заседании в связи с необходимостью сохранения тайны следствия. Суд также арестовал до 15 февраля еще двух фигурантов дела - обвиняемых в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) главу самарского Союза противопожарных объединений Яна Гущина и директора нескольких коммерческих фирм Елену Тютюнник.

По предварительным данным, Олега Бойко подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним взятками, которые те получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Теги: гу мчс россии по самарской области, олег бойко, взятки


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