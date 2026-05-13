Пилотов-испытателей обязали проходить врачей и тесты на наркотики

Депутаты Госдумы приняли закон, который вводит обязательные медицинские осмотры для персонала экспериментальной авиации. Парламентарии одобрили соответствующие поправки в Воздушный кодекс сразу во втором и третьем чтениях. Эту инициативу внесла на рассмотрение группа депутатов под руководством Владимира Гутенева, который возглавляет комитет по промышленности и торговле, сообщает КП.

Раньше закон требовал регулярно посещать врачей только от сотрудников гражданской и государственной авиации, но теперь эти правила коснутся и тех, кто испытывает новую технику. Помимо обычных визитов к медикам, специалисты экспериментальной авиации будут сдавать химико-токсикологические анализы.

Такие тесты помогут убедиться, что в организме работников нет наркотиков или психотропных веществ. Новые нормы уравнивают требования ко всем авиаторам страны и повышают безопасность при проведении испытательных полетов. Таким образом, государство закрыло пробел в законодательстве, из-за которого персонал экспериментальной отрасли мог избегать плановых проверок здоровья, обязательных для остальных пилотов и техников.