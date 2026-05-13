В поселке Волна на Кубани тушат пожар на предприятии, возникший из-за атаки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По предварительной информации, пострадал один человек.

На территории предприятия произошло возгорание оборудования. В тушении пожара задействованы 96 человек и 29 единиц техники.

Также, по данным оперштаба, в станице Тамань по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА. В двух домах выбило стекла, повреждены двери. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.