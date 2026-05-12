Израиль ввел смертную казнь для участников атаки 7 октября

Парламент Израиля принял закон, который разрешает судить боевиков "Хамаса" открыто и приговаривать их к смерти. Речь идет о тех, кто участвовал в нападении на страну и захвате заложников 7 октября 2023 года. Автор законопроекта Юлия Малиновская заявила, что семьи жертв должны лично увидеть убийц и похитителей в суде. Инициативу поддержали 93 депутата от власти и оппозиции, при этом никто из присутствующих не проголосовал против, пишет "Ъ".

В ближайшие месяцы власти сформируют специальный трибунал. Этот орган публично осудит около 400 захваченных боевиков, которых обвиняют в массовой атаке. Организаторы процесса хотят сделать суды максимально прозрачными для общества и родственников погибших.

Местные правозащитники раскритиковали новое решение. Они выступают против смертной казни в любом виде и называют будущие суды "показательными процессами". По мнению активистов, некоторые свидетельства для дел могли получить под пытками, что ставит под сомнение справедливость будущих приговоров. Тем не менее, закон вступил в силу и скоро начнет действовать.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что за время конфликта в секторе Газа погибли около 70 тысяч жителей, при этом ведомство подчеркнуло отсутствие смертей от голода. По данным военных, в регион доставили 112 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, включая 1,7 миллиона тонн еды и почти 2 миллиона палаток.